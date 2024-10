Offerta Imperdibile: cambia smartphone e risparmia da Mediaworld

Mediaworld ha pensato proprio a voi! Portate il vostro smartphone usato in negozio e approfittate di una Supervalutazione Extra fino a 100€. Non solo riceverete la valutazione del vostro vecchio dispositivo, ma otterrete anche un bonus esclusivo da utilizzare subito per acquistare il nuovissimo Xiaomi 14T o 14T Pro. Un’occasione unica per cambiare telefono a un prezzo super conveniente! Grazie alla supervalutazione, il Xiaomi 14T può essere vostro a partire da 649€, mentre la versione 14T Pro arriva a 849€. Ma con il valore extra del vostro vecchio telefono, potreste pagarlo molto meno! Vi sembra già abbastanza irresistibile? Non è finita qui, ci sono altre spettacolari sorprese.

Tecnologia e regali da sogno ti aspettano sul sito e negli store Mediaworld

Oltre a uno sconto incredibile, Mediaworld vi riserva due regali straordinari che renderanno questa offerta ancor più magica. Acquistando uno Xiaomi 14T o 14T Pro, riceverete GRATIS il fantastico Redmi Pad Pro 6+128GB e un caricatore ultra rapido. Un tablet potente e un accessorio perfetto per ricaricare i vostri dispositivi in tempi record. Insomma cosa si potrebbe desiderare di più? Si hanno device fantastici e si risparmia tantissimo!

Con un solo acquisto da Mediaworld, otterrete non solo uno smartphone all’avanguardia, ma anche un tablet versatile e un caricatore premium. È la combinazione perfetta di tecnologia, innovazione e risparmio che vi permetterà di essere sempre al top. Che aspettate? Questa è l’occasione giusta per un upgrade completo del vostro mondo digitale. Avete tempo fino al 31 ottobre per approfittare di questa incredibile promozione, disponibile sia nei negozi Mediaworld che sul sito ufficiale. Non dimenticate di dare un’occhiata anche alle altre offerte speciali su tantissimi dispositivi: la sezione promozioni vi sorprenderà con prezzi folli. La magia della tecnologia è a portata di mano e Mediaworld è la vostra destinazione per innovazione, convenienza e regali imperdibili. Non lasciatevi sfuggire questa offerta unica e sfogliate il volantino che cambia tutte le settimane.