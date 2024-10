Non tutti gli operatori telefonici si impegnano al fine di mettere a disposizione offerte pensate per ogni esigenza. ho. mobile però lo fa lavorando attentamente per riuscire a rispondere alle esigenze che ormai contraddistinguono i diversi utenti.

Scegliere ho. mobile oggi non significa solamente affidarsi ad un operatore virtuale che offre diverse offerta, ma anche affidarsi ad un servizio efficiente a costi del tutto vantaggiosi. Scopriamo insieme quelle che attualmente sono le migliori proposte lanciate da ho. con l’obiettivo di aiutare gli utenti ad effettuare la scelta migliore.

ho. mobile: offerte speciali per ciascun utente

Avere a disposizione una grande quantità di GB consente di navigare sul web ma anche accedere a piattaforme di streaming mentre ci si trova lontani da casa. Quante volte sarà capitato di guardare un film o una serie tv durante un lungo viaggio in treno? Ecco perché operatori come ho. mobile puntano ormai ad offrire sempre più GB includendoli in offerte molto vantaggiose.

Tra tutte le soluzioni attualmente disponibili, la Ciaho. è l’offerta ho. con minuti verso l’estero inclusi nel prezzo. Cosa rende speciale questa promo? La risposta è semplice! Si tratta di una soluzione ottimale pensata per consentire agli utenti di chiamare chiunque desiderano anche anche in un paese che si trova fuori dall’Italia.

Nello specifico, Ciaho. mette a disposizione degli utenti 100 GB, minuti e sms illimitati + 150 minuti verso l’estero al costo di soli 8,99 euro al mese. L’attivazione di questa speciale tariffa parte da 0 euro, in base all’operatore di provenienza (in caso passaggio a ho.). Inoltre, anche il costo della SIM è completamente gratuito. L’unica cosa che viene richiesta al momento dell’acquisto è di effettuare una ricarica da 9 euro.

Questa offerta è stata inevitabilmente pensata per permettere agli utenti di usufruire di ben 100 GB, minuti e sms illimitati ma non solo. Come accennato, è possibile utilizzare ben 150 minuti per chiamare dall’Italia verso l’estero.