In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo una nuova offerta di rete mobile per contrastare la concorrenza. Ci stiano riferendo in particolare alla promozione denominata WindTre GO 150 S 5G. Si tratta come sempre di un’offerta davvero interessante e che sarà per il momento disponibile all’attivazione presso i negozi fisici autorizzati WindTre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre sfida la concorrenza con la nuova offerta mobile WindTre GO 150 S 5G

Continua la sfida tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova offerta di tipo operator attack. In particolare, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 S 5G. Il costo da sostenere per questa offerta è molto basso, dato che si tratta di soli 7,99 euro al mese.

Tuttavia, l’offerta avrà questo costo soltanto scegliendo come metodo di pagamento quello automatico, ovvero Easy Pay. Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche sulle nuove reti 5G. Il bundle di questa offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per avere questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo di attivazione di 9,99 euro, mentre per la scheda sim è previsto un costo di 10 euro. Come già detto, ci troviamo di fronte ad un’offerta di tipo operator attack. Questo significa che l’offerta WindTre GO 150 S 5G sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici, ovvero TIM, Kena Mobile, 1Mobile, Lycamobile, Tiscali e Digi Mobil.

Per il momento, l’offerta in questione risulta attivabile presso i negozi fisici autoriizzati WindTre. Vi aggiorneremo se l’operatore deciderà di prorogare ulteriormente la disponibilità della sua offerta.