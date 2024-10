Apple Music ha rilasciato una nuova funzionalità molto intrigate per quanto riguarda il tema delle scalette degli artisti pre e post concerto. Difatti, da questo momento, i cantanti avranno modo di creare un’apposita playlist basata sulla setlist del proprio concerto. A tutti gli ascoltatori basterà selezionare la sezione “Set List” su Apple Music per avere accesso alle scalette dei cantanti. Una nuova modalità che permette agli artisti di avere un contatto più diretto ed efficace con i propri fan, realizzando delle apposite playlist che sono facilmente condivisibili e che permettono ai protagonisti di promuovere una volta in più lo sviluppo del proprio evento o del proprio tour.

Apple Music, ecco come si realizzano le playlist

La realizzazione della playlist a tema concerto è molto semplice e sbrigativa per gli artisti: difatti, dovranno innanzitutto creare o caricare un’immagine che rappresenti la copertina della playlist. Svolto questo passaggio, si passa al caricamento delle singole tracce, che possono essere selezionate direttamente da Apple Music, o, in alternativa, basterà incollare i relativi link. Infine, si potrà programmare la diffusione di tale playlist, in modo tale da fornire anche degli spoiler ai fan. Naturalmente gli artisti avranno modo anche di personalizzare la playlist a loro piacimento, decidendo lo specifico ordine delle singole canzoni.

La Set List è supportata da Bandsintown

La nuovissima funzione di Apple Music si servirà dell’aiuto di una piattaforma aggiuntiva, ovvero Bandsintown, la quale avviserà gli utenti per quanto riguarda concerti e tour che si svolgeranno nella loro area geografica. Per sfruttare nel migliore dei modi questa opzione gli artisti non dovranno far altro che collegare il loro account di Apple Music con Bandsintown. In questo modo si avrà una connessione ancora maggiore e sempre più efficace fra artisti e fan. Apple Music ha creato un vero e proprio collante fra artista e ascoltatore con la nuova sezione “Set List”, promuovendo un qualcosa di fortemente desiderato da parte degli utenti.