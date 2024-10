OnePlus 13 verrà presentato il prossimo 31 ottobre con un evento dedicato che si terrà in Cina. La conferma arriva direttamente dal brand asiatico che ha finalmente svelato alcuni dettagli definitivi sul prossimo flagship.

Il dispositivo si preannuncia come uno dei primi device ad arrivare sul mercato con il System-on-Chip Snapdragon 8 Elite (precedentemente noto come Snapdragon 8 Gen 4). Il sistema potrà contare su 24GB di RAM di tipo LPDDR5x e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0

Le colorazioni disponibili al lancio saranno tre, ognuna caratterizzata da una particolarità. La tonalità “White Dawn” potrà contare sulla tecnologia Silk Glass che offrirà una sensazione al tatto unica, oltre che un aspetto elegante. La versione “Blue Moment” introdurrà per la prima volta nel settore la texture BabySkin, che offre una sensazione al tatto simile a quella della pelle. La terza opzione sarà la “Obsidian Secret” che offrirà agli utenti una finitura in vetro dotato con venature in legno di ebano.

OnePlus 13 arriverà ufficialmente a fine mese ma possiamo già scoprire alcune novità tecniche e di design molto interessanti

Dal punto di vista del design, OnePlus 13 sarà dotato di un display curvo su tutti e quattro i lati per agevolare l’impugnatura e offrire una sensazione più confortevole. Il pannello sarà realizzato da BOE e offrirà una diagonale da 6.82 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz.

Il retro della scocca avrà un modulo fotografico circolare che impreziosirà la back cover. Quest’isola sarà sporgente e ospiterà tre ottiche e il flash LED a formare un quadrato per rispettare la simmetria. All’interno del modulo fotografico sarà presenta anche il logo “H” a confermare la partnership tra OnePlus e Hasselblad. Sia il modulo fotografico che il frame laterale saranno in metallo, offrendo un contrasto con le tre colorazioni ma, al tempo stesso, fornendo un design pulito e minimale.

Non mancherà Android 15 come sistema operativo su cui sarà attiva l’interfaccia proprietaria ColorOS 15. Completa la dotazione hardware nota fino ad ora la batteria da 6.000mAh con ricarica rapida a 100W con cavo e fino a 50W in modalità wireless.