PosteMobile offre ai suoi clienti la possibilità di accedere a una serie di servizi flessibili e assolutamente competitivi. Con l’offerta “Creami Extra Wow 50×2″, gli utenti possono usufruire di chiamate e SMS illimitati, insieme a 100GB di traffico dati. Tutto con una rete 4G+ fino a una velocità massima di 300Mbps. Il costo mensile è di 8 euro, mentre il prezzo dell’attivazione varia a seconda che si scelga di effettuare l’acquisto online o presso un ufficio postale. La rete è garantita dall’accesso alla copertura 4G+ di Vodafone. La quale assicura una copertura del 99% del territorio nazionale. Tra i servizi extra inclusi senza costi ulteriori ci sono “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre ovviamente alla possibilità di utilizzare la connessione come hotspot.

PosteMobile: connessione veloce e accessibile con PostePay

Ma non è tutto. PosteMobile offre assistenza clienti attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. In modo da rendere l’esperienza utente ancora più completa e sicura. È importante che venga sempre mantenuto il credito necessario sulla SIM per il rinnovo automatico delle offerte. Altrimenti potrebbero essere applicate tariffe extra di 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12cent. per SMS. Oltre a 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. La gestione della navigazione a consumo è facilmente controllabile tramite un SMS o accedendo all’area personale sul sito o dall’app PostePay.

Oltre ai servizi di telefonia mobile, PostePay S.p.A. offre tantissime soluzioni per dispositivi mobili. Come l’app PostePay scaricabile su smartphone e tablet. L’app consente di gestire le proprie operazioni direttamente dal proprio dispositivo. Tutto ciò in modo semplice e intuitivo. La velocità della connessione dipende da vari fattori come la congestione della rete e la qualità del dispositivo utilizzato. Ma grazie al 4G+ gli utenti possono aspettarsi prestazioni eccellenti. PosteMobile è così una scelta valida e trasparente per chi cerca un’alternativa competitiva nel mercato della telefonia mobile. Il gestore Infatti promette offerte che rispondono appieno alle esigenze di privati, professionisti e aziende.