Iliad imbattibile, un SERVIZIO gratis con la GIGA 150

Un’offerta sostituisce l’altra dopo un periodo di tempo, portando sempre tanti contenuti e prezzi molto bassi. Come è possibile notare infatti sul sito ufficiale di Iliad, è ancora disponibile quell’offerta che oltre a garantire tanti giga offre anche il massimo standard di connessione web.

Sarà proprio in questo modo che Iliad primeggerà anche durante la fine di questo 2023. L’obiettivo è ora quello di aumentare ulteriormente il numero di utenti che da un po’ di tempo a questa parte ha superato quota 10 milioni.

Iliad: la nuova offerta GIGA 150 è ancora disponibile, il prezzo è sempre lo stesso

Questo provider non ha più bisogno di presentazioni, visto che è chiaro a tutti che la sua peculiarità principale è quella di offrire risparmio e gran quantità.

Oltre a questo però c’è anche una grande abbondanza di contenuti, dimostrata ogni volta dalle offerte che arrivano. Questa volta, l’ennesima, è compito della Giga 150 dimostrare quanto sia forte il provider, siccome mette a disposizione il meglio per un prezzo molto più basso del solito. Bastano infatti solo 9,99 € per portare a casa minuti, messaggi e giga in gran quantità.

Più precisamente chi sottoscriverà questa soluzione sul sito, potrà ottenere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi altro provider. Oltre a queste due soluzioni, c’è anche un quantitativo pari a 150 giga per la navigazione sul web, il tutto utilizzando il 5G gratis. Ricordiamo che è disponibile solo ed esclusivamente nelle zone in cui c’è copertura 5G. In caso contrario l’offerta andrà in 4G sempre allo stesso prezzo.