Play Store, Android regala app e giochi GRATIS ORA

Oggi Android è il sistema operativo più diffuso in giro per il mondo, con oltre 2,7 miliardi di utenti attivi.

Il merito è da attribuire anche alle risorse, tra le quali c’è di diritto il Play Store di Google. Tutte le persone che vogliono avere dei contenuti di un certo livello, possono rifarsi al celebre market, che include applicazioni e giochi di svariata natura. Molti di questi sono gratuiti mentre altri sono a pagamento, soprattutto quei titoli che forniscono delle funzionalità premium. Ovviamente ci sono periodi e periodi, ma quello di oggi risulta particolarmente prolifico per chi ama scaricare giochi ed app. Direttamente sul Play Store di Google infatti sarà possibile scaricare titoli a pagamento in maniera gratuita in via del tutto eccezionale.

Come potete notare nel prossimo paragrafo, sono davvero tantissimi i titoli da poter portare a casa senza pagare. Ovviamente ricordiamo a tutti che l’iniziativa durerà solo per un periodo di tempo limitato, per cui fare presto potrebbe essere la soluzione giusta.

Play Store di Google: ecco tutti i titoli a pagamento da scaricare gratis per Android

Come potete notare proprio nella lista qui in basso, i titoli sono diversi, suddivisi tra applicazioni e giochi. Tutti gli utenti Android potranno intervenire scaricando ciò che desiderano, ottenendo quel titolo gratuitamente per sempre su quell’account Google. Per procedere al download non dovete fare altro che cliccare sui nomi: