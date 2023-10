Nell’ultimo periodo la Cina si è dedicata allo sviluppo di una grande tecnologia, stiamo parlando della costruzione del telescopio sottomarino più grande della storia del mondo, e che sarà presentato con il nome di Trident.

Il telescopio verrà posizionato sul fondale dell’Oceano Pacifico al fine di catturare ed osservare al meglio le particelle subatomiche, ovvero I neutrini (particelle subatomiche utili per aiutare la comunità scientifica a raggiungere una maggiore comprensione dei misteriosi raggi cosmici e delle loro origini).

Il telescopio in grado di catturare i neutrini

L’idea della realizzazione di questo grande telescopio marino, deriva dalla difficoltà, da parte degli scienziati, di riuscire a rilevare i neutrini.

Questi ultimi, infatti, sono davvero impossibili da osservare, data la loro natura che li rende oltremodo sfuggenti e super leggeri.

Inoltre, come se non bastasse, non interagiscono nemmeno con la materia circostante e presentano carica elettromagnetica neutra.

Sono davvero particelle piccolissime, infatti possono praticamente attraversare indisturbati enormi spessori di materia senza essere rilevati.

Parlando dunque delle grandi capacità del nuovo telescopio sottomarino cinese, esso sarà dotato di oltre 24.000 sensori ottici posizionati su 1211 cavi lunghi 700 m e aventi un diametro di 4 km.

Il progetto ha suscitato così grandi aspettative di successo. Forse la comunità scientifica è riuscita a trovare un modo per osservare al meglio il comportamento dei neutrini.

Lo studio di queste particelle è davvero indispensabile, in quanto potrebbero aiutare gli scienziati ad ottenere informazioni importantissime in molti campi della fisica.

Dalla composizione della materia, alla struttura stellare e persino alla cosmologia.

Non ci resta dunque che restate a vedere !