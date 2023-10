Un chatbot è un software in grado di simulare le conversazioni umane. Le persone, infatti, possono interagire con i dispositivi digitali, in forma parlata o scritta, proprio come farebbero con una persona in carne ed ossa.

Ed è proprio da questa nuova tecnologia che ha origine l’idea della famosa pornostar Riley Reid, che ha pensato di progettare un chatbot a pagamento in grado di fare sexting.

Il software in questione prende il nome di Clona, ed è davvero l’unica del suo genere.

Clona, il chatbot con chi avere conversazioni a luci rosse

Il chatbot Clona è praticamente in grado di sostenere conversazioni a luci rosse e a sfondo sessuale, in modo così realistico da fare pensare di parlare con una persona vera.

L’idea che sta alla base del progetto, è quella di consentire a tutti gli utenti di intraprendere conversazioni hot anche con personaggi famosi, come la stessa Riley Reid. Mantenendo sempre una certa coerenza nelle risposte che restano fedeli allo stile del personaggio scelto e anche alle preferenze personali dell’utente.

Clona utilizza il modello di linguaggio Llama 2 di Meta e, per funzionare al meglio, è stato addestrato con innumerevoli materiali multimediali, quali video interviste, film hot, podcast e molto altro ancora.

Il servizio ha sia una versione free, che consente di scambiare con Clona solo 5 messaggi al mese, ed una versione premium, che prevede un abbonamento mensile di 30 dollari. Tuttavia, con la versione a pagamento non vi saranno limiti di funzionalità.

E voi cosa ne pensate del chatbot Clona.Ai ?