WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, annuncia una novità particolarmente importante, che gli utenti attendevano ormai da tempo.

Parallelamente allo sviluppo del nuovo sistema di sicurezza passkey e all’implementazione, da parte di Google, di nuovi servizi per la memorizzazione di tali codici, alcune app hanno deciso di adottare il metodo passkey come principale sistema di sicurezza. Tra queste app, rientra appunto anche WhatsApp.

Il passkey è un codice crittografico alfanumerico, che viene memorizzato all’interno del dispositivo dopo aver effettuato l’autenticazione tramite impronta digitale o scannerizzazione del viso. Utilizzando questo particolare sistema di sicurezza, avrete la certezza che solo voi, ovvero i diretti proprietari del dispositivo, potrete avere libero accesso a Whatsapp e a tutte le conversazioni presenti sull’app.

WhatsApp più sicuro con il passkey

Si tratta di un metodo non solo molto più sicuro per WhatsApp, in quanto particolarmente complesso da eludere, ma anche molto più semplice e pratico. Poiché sostituisce l’autenticazione a due fattori, come il codice temporaneo otp che viene inviato via sms o email.

Ed inoltre, protegge dall’email phishing e da altri tentativi di truffa.

Grazie alle passkey, per accedere a WhatsApp, potrete utilizzare l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o un PIN univoco, ogni volta che vi troverete ad accedere per la prima volta all’App, in caso di cambio di dispositivo o di prima installazione della piattaforma.

Tuttavia, non sappiamo come e quando questa nuova funzione sarà introdotta da WhatsApp. Soprattutto se sarà fornita in maniera indistinta a tutti gli utenti sia iOS sia Android ed in ogni parte del mondo. Per questa ragione, vi consigliamo di avere sempre installata sul vostro dispositivo l’ultima versione aggiornata dell’applicazione. In modo tale da non perdervi alcuna novità.