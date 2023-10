WhatsApp si rinnova, messaggi vocali EFFIMERI e 2 account insieme

Dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno caratterizzato fortemente l’applicazione di messaggistica istantanea, ne stanno per arrivare degli altri. Il primo molto probabilmente comporterà una novità che è stata annunciata a grandi linee da Mark Zuckerberg, patron di Meta e di conseguenza anche di WhatsApp.

WhatsApp: cosa cambia con il nuovo aggiornamento e con le due funzioni

La prima funzione molto interessante che arriverà a breve dunque sarà proprio quella dei 2 account in contemporanea. Gli utenti potranno infatti utilizzare due profili diversi su un unico smartphone e all’interno della stessa applicazione. L’unica scocciatura sarà all’inizio: bisognerà infatti disporre di un altro numero di telefono e di un altro smartphone per la verifica al fine di collegare al proprio dispositivo principale il secondo account.

Una volta fatto questo però e superata l’autenticazione, sarà tutto in discesa e avrete due account su un’unica applicazione di WhatsApp.

L’altra novità riguarderà le note audio, aspetto non di poco conto visto quanto preannunciato. I messaggi vocali permetteranno infatti di abilitare quelli effimeri, ovvero le note audio che potranno essere ascoltate solo una volta. L’utente che deciderà di inviare una nota audio potrà scegliere di consentire al suo interlocutore di riprodurla solo in un’occasione, dopodiché scomparirà. Ci sarà quindi un’opzione dedicata che consentirà di impostare questa particolare tipologia di nota vocale.

Almeno per il momento non si sa quando questi due aggiornamenti verranno apportati all’applicazione in pianta stabile. Ora come ora sono in fase di test nelle versioni beta di WhatsApp ed è per questo che sono arrivate delle notizie in merito.