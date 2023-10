In un mondo costellato di tecnologia e di strumenti digitali, esistono fortunatamente ancora gli utenti che amano l’analogico, per questo motivo è sempre bello parlare delle offerte mirate per i puristi degli orologi. Su Amazon è possibile acquistare un modello di Fossil con un risparmio di 90 euro circa, grazie all’applicazione del doppio sconto.

Si tratta di un orologio pensato per il pubblico femminile, con cronografo Neutra, realizzato in acciaio inox di alta qualità, che punta a creare la giusta contrapposizione tra modernità e tradizione, infatti il cinturino (con larghezza di 22 millimetri) è realizzato in nylon grigio tortora, mentre la cassa rotonda è interamente nera. Il quadrante è da 40 millimetri di diametro, con movimento al quarzo a tre sfere e la comodissima presenza dell’immancabile datario.

I prezzi su Amazon sono ai minimi storici, scopriteli subito iscrivendovi gratis al canale Telegram dedicato, che trovate inserito a questo link.

Orologio Fossil in promozione su Amazon, il prezzo è conveniente

Il prodotto viene oggi commercializzato con un prezzo di listino di 139 euro, che già Amazon ha deciso di ridurre notevolmente, portandolo a soli 83 euro (grazie all’offerta del 40%), ma che gli utenti potranno abbassare fino a soli 59 euro, con l’applicazione del coupon che potete trovare direttamente in pagina (aprite il link qui sotto).

Compralo su Amazon

Tra le altre specifiche tecniche importanti del modello in promozione troviamo senza dubbio la resistenza all’acqua fino a 100 metri di profondità, diventando quindi un orologio perfettamente adatto per le vasche in piscina o le immersioni a bassa profondità (non esagerate, infatti resiste solo fino a 30 metri circa).