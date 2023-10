Vodafone, offerta da 8 EURO al mese con 100 GB

In questo momento la volontà dei gestori mobili è quella di accaparrarsi quanti più nuovi utenti possibili. Molti altri invece vogliono tenersi quelli di cui già dispongono, non lasciandoli scappare via. Ovviamente il modus operandi non deve prevedere quello di dare spazio al rimodulazioni, altrimenti sarà veramente impossibile trattenere il pubblico. Questo Vodafone lo sa bene ed è per tale motivo che sta cercando di recuperare gran parte dei vecchi clienti proprio perché in molti andranno via.

Le rimodulazioni del mese di ottobre vedono il celebre gestore anglosassone dover aumentare i costi. Questo comporterà quindi un automatico esodo di persone, con molte altre che però potranno rientrare pagando di meno. L’obiettivo è infatti bilanciare, lanciando un’offerta che in un certo qual modo potrà mettere alle strette gli altri provider. Ora con l’ultima offerta lanciata solo per i rientri, Vodafone vuole mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Vodafone include all’interno della sua nuova offerta 100 giga a meno di 7,99 € al mese

Dopo l’ultimo periodo passato tra vari confronti con gli altri gestori, soprattutto con i virtuali, Vodafone vuole riprendersi lo scettro di miglior provider. Adesso sarà molto più facile fare rientrare gran parte dei vecchi clienti, siccome è arrivata una nuova offerta molto interessante che vanta al suo interno tanti contenuti.

Chi vorrà sottoscriverla potrà basarsi su un prezzo di soli 7,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga per navigare sul web utilizzando la connessione in 4G.