HBO, la famosa emittente televisiva americana ha ufficialmente iniziato i casting per la serie prequel del Trono di Spade.

Stiamo parlando di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

In particolare, sono iniziate le audizioni per i due protagonisti principali della serie: il giovane e valoroso cavaliere errante Ser Duncan l’Alto, detto Dunk ed il futuro re Aegon V della famiglia Targaryen, detto Egg.

Il prequel, sarà incentrato appunto sulle vicende di questi due personaggi, le cui avventure sono state narrate, da George R.R. Martin, nella sua raccolta di novelle fantasy, il Cavaliere dei Sette Regni.

Anche quest’ultimo ambientato nell’ormai famoso mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

I nuovi personaggi della serie A Knight of the Seven Kingdoms: Dunk ed Egg

In occasione dell’ inizio dei casting per i protagonisti della nuova serie, la direttrice ufficiale delle audizioni ha pubblicato su Twitter, un post con una prima descrizione, fisica e caratteriale, di Dunk ed Egg.

Dunk, il soldato, ha una personalità molto umile ed una grande prestanza e forza fisica. Si tratta di un ragazzo di 18/25 anni ed è alto almeno 1.80 m.

È molto riflessivo, sensibile e prudente. Non è stata stabilita alcuna etnia, dunque chiunque rispetti queste prime caratteristiche fisiche potrà pensare di presentarsi ai casting come futuro cavaliere errante.

Egg, il futuro re della famiglia Targaryen, è invece un ragazzo di età tra i 9 ed i 10 anni. Fisicamente piuttosto minuto, anche se emotivamente molto più saggio e maturo rispetto alla sua età. È di pelle bianca, con occhi verdi o blu, ed ha un naturale accento inglese. Deve essere più basso di 1.80 m e l'attore che lo interpreterà dovrà aver raggiunto i nove anni almeno entro Marzo 2024.

Attualmente questo è tutto ciò che sappiamo del nuovo prequel del Trono di Spade, le cui riprese, secondo alcune voci, avranno inizio nel 2024.