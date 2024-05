MAIA: l'Intelligenza artificiale che cambia l'interazione personale

La collaborazione tra Synapsia e Maia Inc. ha dato vita a un’innovativa intelligenza artificiale generativa personalizzata. La nuova IA si chiama MAIA ed è stata sviluppata interamente da un team italiano. Essa è ora disponibile sia per il settore business che per gli utenti comuni che vogliono testarne le grandiose capacità.

MAIA è, in pratica, un’app di intelligenza artificiale che agisce come un vero e proprio “Life Copilot”. Tramite la sua capacità di compiere interazioni migliorate e più realistiche con gli utenti, l’intelligenza artificiale riesce ad acquisire diverse informazioni. Grazie a queste comprende quali siano le preferenze, i comportamenti e le scelte compiute da ogni singolo utente. Dopo l’elaborazione dei dati restituisce un output creato su misura. Quel che rende MAIA davvero unica è dunque la sua capacità di apprendimento e adattamento alle specifiche esigenze degli utenti. Tale capacità è resa possibile da due elementi chiave: Magiq e Neural ID.

I modelli alla base di MAIA e cosa può fare la nuova intelligenza artificiale

Magiq è un innovativo modello in open source allenato su tre lingue (inglese, francese e italiano). Ciò che lo rende differente da qualsiasi altro modello esistente è che per ciascuna lingua riflette le sfumature culturali e colloquiali, consentendo all’intelligenza artificiale di comunicare in modo più naturale. Neural ID, invece, è un’identità digitale che studia, monitora e memorizza le preferenze, i comportamenti e le scelte degli utenti, dando l’opportunità a MAIA di fornire risposte e suggerimenti personalizzati sulla singola persona.

Cosa può fare MAIA? Le sue funzionalità sono molteplici. Esse includono la generazione di testi e immagini, risposte personalizzate su domande riguardo tantissimi argomenti e la capacità di apprendere e migliorare continuamente nel tempo. Una delle caratteristiche apprezzabile in questa intelligenza artificiale è la sua attenzione precisa alla privacy dell’utenza. Gli sviluppatori assicurano infatti che MAIA non usa dati personali per addestrare i modelli.

L’app MAIA è disponibile gratuitamente per iOS e Android. Di base offre servizi gratuiti, ma esiste anche un abbonamento mensile se si vuol accedere a funzioni avanzate. Questa nuova intelligenza artificiale riuscirà ad attirare utenti e a ricavarsi un posto in un settore tanto competitivo?