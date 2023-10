Durante l’evento Snapdragon Summit , Qualcomm ha annunciato Snapdragon Seamless , una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo di utilizzare i dispositivi. Questa è trasversale e consente ai dispositivi basati su tecnologia Snapdragon, che utilizzano sistemi operativi Android, Windows o altri , di identificarsi tra loro e condividere informazioni. In poche parole, il tutto funzionerebbe come un sistema integrato.

Snapdragon Seamless per collegare i dispositivi

Secondo lo studio “Connected Consumer 2023” condotto da Deloitte, ogni famiglia (statunitense) possiede mediamente 21 dispositivi . Tuttavia, molti di questi non sono in grado di comunicare tra di loro in modo efficace, soprattutto se sono prodotti da diverse aziende . Quando si prova a collegarli la configurazione iniziale e quelle successive potrebbero risultare complesse. Questa sfida può limitare le scelte dei consumatori, che spesso preferiscono l egarsi ad un unico produttore per garantire la compatibilità tra i dispositivi.

La tecnologia Snapdragon Seamless sarà integrata nelle piattaforme mobili di Qualcomm, inclusi i nuovi processori mobili Snapdragon X Elite per computer e Snapdragon 8 Gen 3. In futuro, la tecnologia sarà estesa anche alle piattaforme IoT, Auto e XR. Qualcomm si è dichiarata disposta a collaborare con altre aziende, tra cui Apple e Intel. Sebbene Apple sia nota per mantenere i propri utenti all’interno del proprio ecosistema, l’invito di Qualcomm dimostra come questa tecnologia possa essere adattata a qualsiasi dispositivo o contesto. Altre grandi aziende tecnologiche come Google, Xiaomi, Microsoft, Lenovo, Honor e OPPO hanno già esposto i loro piani per una collaborazione, al fine di rendere i propri device connettibili.