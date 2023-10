L’annuncio è arrivato proprio in questi giorni e ha reso scontenti parecchi utenti. Secondo quanto riportato a partire dal 1 gennaio 2024 alcuni utenti con un contratto WindTre per la propria rete fissa troveranno nelle loro fatture un sensibile aumento per le tariffe mensili. L’azienda in un comunicato ufficiale annuncia quello che a tutti gli effetti è l’ennesimo rincaro avvenuto nel giro di pochi mesi. Infatti, già precedentemente era stato annunciato l’arrivo di un aumento previsto per gli inizi di dicembre 2023. L’aumento in questione sarà pari a 5,99 euro al mese. Quali sono invece i dettagli nel nuovo aumento in arrivo?

WindTre annuncia le nuove rimodulazioni

L’anno nuovo si aprirà con una maggiore spesa in bolletta per tutti gli utenti WindTre. Gli aumenti annunciati in questi giorni colpiranno alcune tariffe mensili e sarà di 2 euro in più. Non si sa ancora quali saranno le offerte di rete fissa coinvolte.

Tutti gli utenti coinvolti verranno però contattati nelle prossime settimane. La relativa comunicazione delle modifiche contrattuali, infatti, avverrà all’interno del Conto Telefonico WindTre dove verrà indicato l’aumento.

Per chi non ha intenzione di accettare gli aumenti in arrivo l’operatore mette a disposizione la possibilità di recedere il contratto e passare ad un altro operatore. Il processo non prevede il pagamento di penali né quello di costi di disattivazione. Questo è dovuto al Decreto Legislativo 207/2021, parte del “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche” e che permette a tutti gli utenti di poter recedere il rapporto con il proprio operatore in caso di aumenti o variazioni contrattuali. Nello specifico, gli utenti WindTre avranno tempo fino al 31 dicembre del 2023 per poter procedere e cambiare operatore mantenendo il proprio numero precedente.

Come recedere il contratto

Per poter procedere ed usufruire di questo diritto basta inviare una comunicazione ufficiale con causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuale” secondo alcune modalità.

La prima prevede l’invio di una lettera raccomandata da inviare presso: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO (MI).

Oppure è possibile inviare tutta la documentazione via email, tramite PEC, all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it.

La terza opzione permette agli utenti di procedere chiamando il numero 159 per acquisire la richiesta.

Infine, è possibile procedere utilizzando il web form presente sul sito web ufficiale dell’operatore, oppure recarsi in uno dei punti vendita WindTre.