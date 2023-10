Secondo TechCrunch alcuni fortunati creator selezionati hanno già la possibilità di caricare sul proprio profilo video con una durata estesa. Il nuovo limite di caricamento è di 15 minuti ed è ancora in fase di test in alcune regioni. Al momento non è chiaro se Meta abbia intenzione di estendere questa possibilità anche ad altri utenti oppure no.

Ciò che è certo è che TikTok si sta lanciando l’ennesima sfida a YouTube, l’app di ByteDance. Infatti, YouTube è da sempre l’applicazione di intrattenimento video perfetta per creator che hanno intenzione di pubblicare video più lunghi, ma ora molti utenti potrebbero decidere di passare a TikTok. Il limite per l’app di Meta prima era di 10 minuti e rappresentava comunque un limite. Ora però, se davvero si passasse a 15 minuti la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

TikTok e YouTube: inizia la sfida

Lo sviluppatore Matt Navarra sostiene che sulla base degli screenshot rilasciati, pare che gli utenti avranno la possibilità di caricare video con una durata più lunga sia sull’applicazione di TikTok che dalla sua versione desktop.

Questo rinnovamento, che avvicina TikTok all’altra piattaforma video, cambia ulteriormente l’impostazione di base dell’app. Infatti, inizialmente TikTok era nata con l’intenzione di essere un’app fatta di video brevi da 15 secondi. Dalla sua introduzione le cose sono cambiate parecchio. Da 15 secondi si è passati a 60 e poi a 3 minuti fino ad arrivare a 10 minuti. L’ultimo aggiornamento risale a febbraio 2022 ed ora, poco più di un anno dopo sembra che le cose stiano per cambiare ancora.

Con questa espansione TikTok apre le porte a tutorial di bellezza, contenuti educativi e ricette di cucina e molto altro ancora. Questi sono già presenti in piattaforma, ma in formato ridotto e con il rimando ad altre piattaforme in cui è possibile trovare la versione estesa dei video. Con il nuovo aggiornamento tutto questo non sarebbe più necessario visto che si potrebbero caricare direttamente questi video in piattaforma senza il limite di 10 minuti ad impedirlo.

Come sappiamo gli aggiornamenti non finiscono qui. Sono tante le novità che riguardano la nota app video. Alcuni di questi riguardano l’introduzione di un abbonamento. Anche questo al momento è in fase di test ed è disponibile per un numero ristretto di utenti.