Le illusioni ottiche stanno spopolando sul web come alcuni dei passatempi preferiti dagli utenti online.

Ogni giorno, sul web, appaiono numerose immagini o enigmi da risolvere, che diventano i rompicapi del momento fino a quando qualcuno non riesce finalmente a trovare la soluzione.

Questi passatempi consentono di unire l’utile al dilettevole. In quanto, oltre ad essere una simpatica distrazione per “ammazzare il tempo”, le illusioni ottiche sono anche un ottimo esercizio per la mente.

Illusioni ottiche: nell’immagine si nasconde una figura strana

Parlando di illusioni ottiche, quella che vi presenteremo questa giornata è particolarmente complessa, e davvero poche persone sono riuscite a risolverla.

Parliamo infatti di appena l’1%.

Nell’immagine in questione (foto in evidenza) vediamo le figure in vettoriale di alcuni pesci.

Ebbene, la sfida consiste nel riuscire a trovare il pesce che, rispetto agli altri, risulta essere “diverso”, ovvero che presenta un qualcosa di insolito.

Il tutto in soli 10 secondi.

Esercizi di questo genere sono molto utili per migliorare e mettere alla prova le vostre capacità mentali, l’ acutezza visiva e il modo in cui il vostro cervello elabora le informazioni provenienti dall’esterno.

Tuttavia, la difficoltà di tali rompicapi sta proprio nel non riuscire a distinguere la realtà da un’errata percezione delle immagini da parte dei nostri sensi che, molto spesso, possono appunto ingannarci.

Provate a mettervi alla prova.

Osservate la figura nella sua completezza e poi concentratevi su ogni singolo angolo.

Se non ci riuscite, non disperate!

L’ allenamento in queste situazioni è tutto, e ricordate sempre “Chi la dura la vince” !