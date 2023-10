Tra le novità fiscali di quest’anno, spicca certamente la Social Card. La scorsa estate, su iniziativa diretta del Governo, Poste Italiane ha emesso una nuova carta a sostegno dei cittadini con redditi bassi. La carta è stata presenta dall’esecutivo come alternativa al Reddito di cittadinanza, la cui conclusione definitiva è sempre più vicina.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

I cittadini che hanno beneficiato della Social Card hanno ricevuto un incentivo una tantum il cui valore è pari a 382 euro. A beneficiare di tale incentivo ci sono i cittadini con redditi bassi o medio bassi, la cui attestazione ISEE non sia superiore ai 15mila euro e con iscrizione regolare agli elenchi anagrafici. Nelle scorse settimane, il controllo delle idoneità è stato eseguito direttamente da Poste Italiane, che si è occupata anche della distribuzione delle carte.

Se la Social Card inizialmente era stata pensata come una sorta di iniziativa una tantum a sostegno dei cittadini più in difficoltà per l’emergenza inflazione, una nuova tornata di incentivi è prevista proprio per le prossime settimane. Sempre sulla Social Card, infatti, sarà accreditato un. nuovo bonus, la cui utilità è finalizzata a contrastare gli ulteriori rincari per i costi della benzina.

A breve sulla carta, per i contribuenti idonei al primo rilascio, arriverà un ulteriore accredito pari a 80 euro. Questo bonus potrà essere utilizzato per effettuare rifornimenti di carburante su tutta la rete stradale italiane. Il Governo ufficializzerà questa misura nei prossimi giorni, con la pubblicazione di un decreto ad hoc.