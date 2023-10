Iliad vs Vodafone e TIM, la promo che REGALA un servizio shock

Quando gli utenti sentono il nome di Iliad sanno di poter avere la qualità massima, almeno per quanto riguarda la connessione mobile. Il famoso provider è infatti negli ultimi tempi il migliore sotto questo punto di vista e lo dimostra ancora ancora una volta con la sua miglior promozione mobile.

Questa è disponibile sul sito ufficiale con il solito prezzo vantaggioso che dura per sempre.

Iliad: ancora tanti utenti pronti per la GIGA 150, ecco cosa include con 9,99 €

Attualmente il sito ufficiale di Iliad riserva sempre la solita offerta agli utenti che vogliono arrivare alla corte del gestore. Stanno infatti continuando a giungere tantissime nuove sottoscrizioni, che portano il numero, ormai superato, di 10 milioni di utenti a crescere ulteriormente.

Secondo quanto riportato, ancora per un po’ di tempo sarà disponibile la Giga 150, promo che offre tutto per meno di 10 €. All’interno di questa proposta gli utenti possono trovare ciò che desiderano tra giga, minuti e messaggi. Infatti la promo consente di avere minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 150 giga per la navigazione web. Ricordiamo poi che Iliad fornisce anche la possibilità di avere il 5G totalmente gratis, senza alcun costo aggiuntivo. Il prezzo della promo equivale a soli 9,99 € al mese per sempre.

Ci sono ovviamente delle condizioni da rispettare, ovvero il posto in cui si vive che deve essere coperto dalla rete in questione e soprattutto lo smartphone che deve essere compatibile. Per quanto riguarda il costo di attivazione, bisognerà pagare 9,99 € solo per la prima volta.