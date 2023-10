I router AVM FRITZ!Box sono indubbiamente i più richiesti dall’utente medio, grazie alla loro grandissima affidabilità, ma anche alle possibilità di personalizzazione dettate dal sistema operativo FRITZ!OS. Per questo motivo apprendiamo con piacere la notizia dello sconto applicato su uno dei modelli di punta, il FRITZ!Box 7590, che oggi scende del 47% dal listino su Amazon.

Con la classica colorazione bianca, affiancata da inserti rossi, il prodotto è realizzato in plastica di buona qualità, sulla parte superiore si trovano i led di stato, con i relativi pulsanti che controllano il funzionamento, mentre nella parte posteriore sono posizionati tutti i connettori fisici: 4 porte gigabit ethernet, 2 USB 3.0 per funzionare come media center, una gigabit WAN, ed ovviamente il connettore per la presa telefonica a parete.

FRITZ!Box 7590 in offerta, il router di AVM costa poco

FRITZ!Box 7590 è uno dei router più consigliati dalla critica e dagli altri utenti, a testimonianza di tutto ciò parlano proprio le oltre 3953 recensioni disponibili su Amazon con un punteggio medio di 4,7 su 5. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe molto elevato, e pronto ad aggirarsi attorno ai 259 euro, ma oggi gli utenti possono approfittare di uno degli sconti più interessanti di sempre: un 47% in meno, con un valore finale che non supera i 139 euro (il link di acquisto lo trovate poco sotto).

La banda a disposizione con il router in oggetto è di 2,5Gbps, suddivisa in 1733 Mbit/s per quanto riguarda i 5GHz e 800 Mbit/s per il 2,4 GHz. Non è un prodotto compatibile con la fibra gigabit, poiché al massimo la velocità non può superare i 300Mbit/s.