Le app GRATIS per Android sono 10, eccole sul Play Store

Dopo le tantissime migliorie che sono state apportate all’interno della piattaforma Android, è facile amare il sistema operativo ancora di più. Tutti coloro che nutrivano dei dubbi sulle funzionalità e sulle possibilità di questa grande realtà, oggi si sono ricreduti. Ogni dispositivo contraddistinto dalla presenza del robottino verde è in grado di fornire una grande versatilità, in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di utente e a qualsiasi evenienza.

A contribuire a tutto ciò ci pensa anche la grande disponibilità di titoli all’interno del famoso market denominato Play Store. Al suo interno sono innumerevoli i titoli tra applicazioni e giochi che ogni giorno sono sia gratis che a pagamento. Oggi una vasta selezione è diventata improvvisamente gratis ma tornerà a pagamento tra qualche giorno.

Android regala solo per oggi tantissimi titoli a pagamento gratis da questa lista in basso

La lista qui in basso rappresenta la massima espressione di quello che oggi il Play Store mette a disposizione dei suoi utenti. Sono davvero tanti i titoli a pagamento da poter portare a casa, ma solo per un po’ di tempo. In poche parole, avrete solo qualche giorno prima che tutto ritorni a pagamento. Pvviamente dopo aver scaricato un titolo, sarà vostro gratis a vita, anche se lo cancellerete improvvisamente e poi lo scaricherete di nuovo. Ecco l’elenco completo con tutti i link diretti per il download: