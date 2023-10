Avete mai sentito parlare di quishing?

I cybercriminali sono continuamente alla ricerca di nuove strategie e tecniche volte ad ingannare il prossimo, al fine di impossessarsi dei suoi risparmi o dei suoi dati personali. L’ultima novità in questo settore è il cosiddetto fenomeno del quishing.

Ebbene, se pensavate che il phishing, gli inganni dei call center, gli sms dai finti parenti in difficoltà e le telefonate dei numeri sconosciuti fossero tutto, ci dispiace deludervi, ma un altro pericolo si prospetta all’orizzonte, il quishing.

Cos’è il Quishing e come funziona?

Il Quishing è una tecnica piuttosto recente, elaborata ed utilizzata dai cybercriminali per riuscire ad impossessarsi dei risparmi altrui. Tale strategia, nasce in concomitanza con gli attuali sviluppi tecnologici, i quali, seppur considerati un qualcosa di positivo, possono anche essere sfruttati dai malfattori per rendere più complessi e irriconoscibili i tentativi di truffe.

Questa truffa combina il metodo del phishing (l’invio di email fraudolente) con la nuova tecnologia del QR code.

Si tratta di una strategia piuttosto pericolosa, in quanto, data la presenza del QR code e di uno stile di scrittura che risulta essere piuttosto formale e ben strutturato, l’ utente crede di trovarsi di fronte ad una mail reale e professionale.

La persona infatti, non immagina minimamente di poter essere vittima di una truffa, considerata l’ufficialità e la complessità del testo dell’ e-mail.

Tuttavia, una volta scannerizzato il QR code, l’utente viene riportato ad una pagina web fasulla oppure spinto ad installare, sul proprio dispositivo, un malware.

Ovviamente tutto in maniera inconsapevole.

In ogni caso, una volta effettuata la scannerizzazione del codice, i cybercriminali hanno pieno accesso al vostro dispositivo, di conseguenza a tutti i vostri dati e alle password di accesso dei vostri conti bancari e postali.

Si consiglia

A tal proposito, al fine di limitare quanto più possibile i danni del quishing, si consiglia vivamente di prestare attenzione alla validità e veridicità di ogni email ricevuta.

Controllando opportunamente ogni dettaglio, compreso il logo e di accettarsi che si tratti di fonti ufficiali e legittime.

Il web è un mondo di grandi opportunità ma anche ricco di numerosi pericoli, quindi state sempre all’erta.