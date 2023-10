Le truffe telefoniche sono all’ordine del giorno. Nonostante il trascorrere del tempo e lo sviluppo costante delle tecnologie, non mancano alcuni malfattori che cercano di fare la propria fortuna alle spese di altri.

In particolare a spese di coloro poco avvezzi alle tecnologie o ai dispositivi telefonici. Basta pensare ai innumerevoli tentativi di truffe tramite email phishing, call center fittizi, sms è ingannevoli e molto altro ancora.

A tal proposito, una tecnica in particolare che attualmente sembra stia mi attendo un gran numero di vittime è quella dello squillo senza risposta, detto anche Wangiri o PoingCall.

Truffe telefoniche: attenzione numeri esteri

In genere le truffe telefoniche seguono sempre lo stesso schema, che paradossalmente è in grado di ingannare persino gli utenti più esperti.

Spiegami adesso cosa si intende per truffa Wangiri.



A chi non è mai capitato di ricevere una chiamata da un numero sconosciuto, rispondere al telefono e e non sentire nessuno dall’altra parte della cornetta.

Nella maggior parte dei casi, spinti dalla curiosità, si potrebbe provare a richiamare il numero in questione.

Ed è proprio in questo momento che accade alla truffa. In quanto nella maggior parte dei casi si tratta di numeri esteri che, se richiamati, finiscono per abbonare prezzi considerevoli sul proprio credito telefonico, fino a consumarlo completamente ed addebitare ancora ulteriori spese.

Al fine di limitare al massimo il rischio di incorrere in queste pericolose truffe, vi consigliamo di prestare sempre attenzione ai prefissi dei numeri telefonici che non conoscete.

In particolare, quelli più comuni risultano essere: +216 Tunisia, +44 Regno Unito, + 53 Cuba, + 373 Moldavia, + 383 Kosovo.

In ogni caso, se avete il dubbio di essere stati vittima di questo tipo di truffa, potete contattare il vostro operatore telefonico e chiedere informazioni circa il vostro credito residuo punto in più, per evitare di insorgere in situazioni simili potete chiedere di essere inseriti nel registro delle opposizioni, per evitare in questo modo qualsiasi telefonata proveniente da un numero estero con prefisso che vi abbiamo indicato.