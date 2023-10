PosteMobile, la promo da 8 euro vi regala tantissimi GIGA

Una delle migliori promozioni di PosteMobile parte con l’idea di offrire al consumatore finale un buon quantitativo di giga, parliamo infatti di ben 100 giga al mese, che allo stesso tempo promettono l’accesso ad un prezzo altrettanto interessante: soli 8 euro.

Il suo nome è Creami Extra Wow 50X2, nomenclatura lunghissima all’interno della quale però si trovano tutte le informazioni di base che ci permettono di comprendere appieno l’offerta. Gli utenti infatti spendono 8 euro al mese, un canone che deve essere pagato con il credito residuo della SIM (quindi senza vincoli contrattuali o altre limitazioni), per avere in cambio illimitati credit, da convertire automaticamente in SMS e minuti, passando anche per 100 giga di traffico dati al mese.

PosteMobile, questa offerta la dovete attivare ad occhi chiusi

Attivare la promo corrente è davvero semplice, e sopratutto è alla portata di tutti gli utenti, ciò sta a significare che può essere richiesta da un qualsiasi consumatore in Italia, a prescindere dalla provenienza contrattuale, o anche nel caso dovesse decidere di richiedere la promo su nuova numerazione. Il costo iniziale da sostenere equivale a 20 euro per l’attivazione online (di cui 10 euro di credito), oppure di 25 euro per l’attivazione nell’Ufficio Postale (sempre 10 euro il credito).

Notiamo solamente una cosa, a differenza degli altri operatori telefonici virtuali, in questo caso la navigazione è al massimo a 300 Mbps in download, un 4G+ assolutamente pieno, senza limiti particolari.