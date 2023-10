Si riaccende ancora una volta la battaglia tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si sfidano ancora con più insistenza in queste settimane con l’obiettivo di aumentare ancora di più la loro già nutrita fonte di utenza. Le promozioni low cost avranno ancora una volta un ruolo fondamentale nella sfida.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe ad ottobre

La prima soluzione è quella messa in campo da TIM grazie alla sua promozione TIM Wonder. I clienti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare soltanto 9,99 euro ogni trenta giorni per ricevere chiamate ed SMS no limits verso tutti con la presenza di 100 Giga per navigare in internet, anche con tecnologia 5G.

Vodafone risponde a TIM, mettendo a disposizione dei suoi abbonati un grande classico come la Special 100 Giga. L’offerta base di listino del gestore inglese contempla un prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni con chiamate ed SMS infiniti e con la presenza di 100 Giga per la navigazione di rete, anche con 5G.

A queste importanti tariffe di TIM e di Vodafone risponde Iliad che ad ottobre riporta in auge la sua Giga 150. La promozione conferma il sui costo di 9,99 euro ogni mese e prevede chiamate ed SMS illimitati con 150 Giga per navigare in internet con 5G incluso.

A concludere questa serie di tariffe vi è poi WindTre che contende ai rivali lo scettro nel campo della telefonia mobile grazie alla WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.