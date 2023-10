Al giorno d’oggi, in un periodo storico in cui nessuno di noi può effettivamente fare a meno del proprio smartphone, sono divenute fondamentali anche le cuffie bluetooth, ovvero piccoli accessori da posizionare nei padiglioni auricolari, utilissimi per ascoltare liberamente la musica. Sul mercato se ne trovano di tantissimi gusti e varietà, dalle più costose Apple AirPods Pro, fino a scendere a modelli decisamente economici, anche da soli 10 euro, come nel nostro caso su Amazon.

Avvicinarsi ad un dispositivo di questo tipo necessita anche di una doverosa premessa, non bisogna attendersi prestazioni di livello altissimo, considerando appunto il prezzo finale. Sono semplici cuffiette true wireless completamente bluetooth, di colorazione nera (realizzate in plastica), con un form factor che ricorda le Apple Airpods, e certificazione IPX7.

Cuffie bluetooth, ecco quanto costano su Amazon

Il listino di 39 euro viene fortemente abbattuto grazie ad una combo quasi unica nel suo genere, poiché oggi gli utenti si ritrovano prima di tutto a poter applicare lo sconto in pagina del 20%, raggiungendo così una spesa finale di soli 33 euro, ma a questo punto è possibile applicare la stringa di codice da inserire nel carrello, per riuscire a raggiungere la cifra finale di soli 11 euro (link qui sotto).

L’autonomia delle cuffie dovrebbe essere sufficientemente adeguata, infatti dovrebbero raggiungere circa 30 ore di utilizzo continuativo, con certificazione IPX7, per la resistenza a schizzi d’acqua e sudore, e controlli touch applicati direttamente sullo stelo delle singole cuffiette, il tutto per un feedback di fascia alta, ma ad un prezzo esclusivo.