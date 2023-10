Sta per arrivare sul mercato non solo un nuovo smartphone top di gamma di casa Oppo, ma anche un nuovo device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Ci riferiamo in particolare al prossimo Oppo A2 5G e, nel corso delle ultime ore, il portale cinese TENAA ha rivelato le presunte specifiche tecniche. Ecco qui di seguito i dettagli.

Oppo A2 5G, il nuovo device anticipato dal portale cinese TENAA

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma di Oppo, Oppo A2 5G, è stato avvistato nei database del portale cinese TENAA. In particolare, lo smartphone è al momento noto con il numero di modello Oppo PJB110. Le dimensioni dovrebbero essere pari a 165.6 x 76 x 7.9mm, mentre il peso dovrebbe assestarsi sui 193 grammi.

Sul fronte lo smartphone dovrebbe contare su un display con tecnologia IPS LCD da 6.72 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con un foro centrale. Immaginiamo di trovare una elevata frequenza di aggiornamento da 90Hz oppure 120Hz, ma per ora non abbiamo conferme. Nel foro centrale, comunque, dovrebbe trovare posto una selfie camera da 8 MP.

Il resto del comparto fotografico sarà poi collocato sulla backcover posteriore. Dovremmo trovare un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, sappiamo che ci sarà un processore octa core da 2.2GHz e sappiamo che saranno a disposizione 8 o 12 GB di memoria RAM. Affianco alla RAM, non mancheranno elevati quantitativi di memoria interna, da 128, 256 e 512 GB. La batteria, infine, dovrebbe avere invece una capienza di 5000 mah.

Questo è quello che è emerso sul prossimo Oppo A2 5G. Ovviamente dovremo comunque attendere di avere delle conferme ufficiali.