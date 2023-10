Il Mini PC Geekom A5 è un gioiello di ingegneria che unisce potenza e stile in un telaio compatto. Con una combinazione di hardware avanzato e un design elegante, questo mini PC è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti e degli utenti appassionati di tecnologia.

Il Geekom A5 Mini PC è arrivato da poco sul mercato e dopo tre settimane di test, ora siamo pronti a parlarvene. Esaminiamo da vicino questo dispositivo straordinario che promette prestazioni eccezionali e un’esperienza d’uso senza compromessi.

Design e Dimensioni

Il Geekom A5 non è solo un concentrato di potenza, ma anche un’icona di stile. Con il suo colore oro rosa e il telaio in metallo e plastica ad alta resistenza, questo mini PC si distingue per il suo aspetto raffinato e moderno.

Le dimensioni compatte, misurando solamente 117 x 112 x 49,2 mm, e il peso leggero di 0,65 kg lo rendono incredibilmente portatile. Si adatta perfettamente alla vostra valigetta e può essere facilmente montato dietro il monitor grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione.

Sulla parte frontale del Geekom A5 troviamo il tasto di accensione, 2 porte USB-A e il jack cuffie da 3,5 mm. Sugli altri 3 lati troviamo le prese d’aria per il sistema di raffreddamento a ventola. Sulla parte posteriore invece, troviamo la porta di alimentazione e tutte le altre periferiche del dispositivo.

Su uno dei due lati è presente anche il lettore di schede SD. Una comodità unica su un mini PC del genere ed un lusso pensando che tante volte non si trova su dispositivi più grandi, come laptop.

Ahimè, l’unica pecca è l’alimentatore, davvero grande e pesante, ma dopotutto serve l’energia necessaria per alimentare il cuore pulsante del Geekom A5.

Specifiche Tecniche

Sotto il telaio, il Geekom A5 è alimentato dalla potente architettura Zen 3 del processore AMD Ryzen 7 5800H. Questo chipset offre fino a 8 core e 16 thread, garantendo prestazioni di calcolo straordinarie e un multitasking fluido. L’aggiunta della grafica AMD Radeon Vega 8 porta immagini nitide e vivide, perfette per gaming, editing video e streaming di alta qualità.

Inoltre, il mini PC Geekom A5 offre un’enorme capacità di archiviazione fino a 64 GB di RAM, consentendo un’elaborazione veloce dei dati, e la possibilità di inserire fino a 4 TB di spazio di archiviazione su due unità, M.2 2280 PCIe Gen 3 x 4 NVMe/SATA e un HDD SATA da 2,5″. Questa combinazione di potenza di elaborazione e spazio di archiviazione generoso assicura che gli utenti possano gestire senza problemi anche i compiti più impegnativi.

Prestazioni e Raffreddamento

Le specifiche del Geekom A5 si traducono in prestazioni all’altezza delle aspettative. Con l’architettura avanzata Zen 3 e la grafica Radeon Vega 8, questo dispositivo offre esperienze di gioco coinvolgenti, sessioni di editing video fluide e una riproduzione di contenuti multimediale impeccabile.

La ventola di raffreddamento integrata assicura un raffreddamento efficiente anche con carichi di lavoro elevati, riducendo al minimo il surriscaldamento e garantendo un funzionamento abbastanza silenzioso.

Lo abbiamo stressato molto in queste settimane e vi possiamo dire che non abbiamo avuto alcun problema durante il nostro lavoro. Editare video, creare grafiche e giocare a qualche gioco è davvero semplice. Incredibile che un dispositivo così piccolo possa racchiudere tanta potenza. Inoltre, per il nostro lavoro, è davvero un plus avere un lettore di schede SD integrato nel telaio del Geekom A5.

Connettività e WiFi

Il mini PC Geekom A5 offre una gamma completa di opzioni di connettività. Con tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, una porta USB 2.0 Type-A e due porte HDMI 2.0b, gli utenti possono collegare facilmente una vasta gamma di dispositivi, compresi monitor, tastiere, mouse e altro ancora.

Inoltre, la porta LAN RJ45 da 2,5G consente di accedere a connessioni Internet ad alta velocità per un trasferimento dei dati più rapido e stabile. La connettività wireless è altrettanto buona grazie al supporto di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Conclusioni e Prezzo

Il Geekom A5 è un mini PC che si distingue per le sue prestazioni eccezionali, il design elegante e la portabilità. Con un’architettura Zen 3 di ultima generazione, grafica Radeon Vega 8 e una vasta gamma di opzioni di connettività, questo dispositivo è progettato per affrontare qualsiasi sfida. La sua portabilità e il design elegante lo rendono ideale per professionisti in viaggio, creatori di contenuti e appassionati di tecnologia che richiedono potenza e stile senza compromessi.

Nonostante le sue caratteristiche di alta fascia, il Geekom A5 è molto accessibile. Il prezzo originale di 599,00 euro lo rendeva già una scelta interessante, ma con l’attuale sconto, potete portare a casa questo potente mini PC per soli 429,00 euro. Questo rapporto qualità-prezzo straordinario lo rende una scelta irresistibile per chiunque sia alla ricerca di prestazioni elevate e stile in un pacchetto compatto.

Voi cosa ne pensate di questo mini PC Geekom A5? Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a guardare la videorecensione completa sul nostro canale YouTube.