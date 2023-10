Le Logitech G535 sono ottime cuffie wireless da gaming ad archetto, pensate per gli utenti che sono alla ricerca di un buon prodotto che permetta loro di godere di un audio di livello, ed allo stesso tempo possano effettivamente spendere una cifra non eccessiva.

Si trattano di cuffie sovra-urali, ovvero le classiche a padiglione da posizionare nella parte esterna dell’orecchio, il modello è Logitech G535 Lightspeed, sono perfettamente compatibili con PC e tutte le Sony PS4 e PS5, completamente wireless e ricaricabili tramite la porta USB, così da facilitarne l’utilizzo ed il trasporto.

Logitech G535, le cuffie sono in super offerta

Il loro prezzo di listino è relativamente alto, infatti si parla di circa 145 euro, ma sfruttando ed approfittando delle ottime offerte di Amazon, oggi è possibile godere di una importante riduzione dell’11%, con un valore finale di 129,43 euro (cliccate il box sottostante per acquistare).

Agganciato alle cuffie trova posto un microfono flip, che può essere quindi ruotato verso l’alto e verso il basso, con la funzione flip to mute, utilissima per silenziarlo semplicemente posizionandolo a fianco del padiglione auricolare. Sulla superficie si trova una comoda rotellina per la regolazione del volume, il pulsante di accensione e spegnimento, per poi terminare con la porta USB-C per il collegamento ad un computer o per la ricarica.

Lo sconto disponibile su Amazon è attivo per un periodo davvero limitato, ecco quindi che consigliamo di effettuare l’acquisto quanto prima.