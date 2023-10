Quando la Lidl ha fatto il suo debutto in Italia in molti la caratterizzavano come un semplice discount. Una volta compresa la verità è diventata tappa fissa di tantissime persone per fare la spesa. I prezzi convenienti e la vasta gamma di prodotti sono sicuramente il suo punto forte.

Sugli scaffali si trova qualsiasi cosa e anche se ci si va per comprare un paio di cose, si finisce inevitabilmente con l’arrivare con un carrello strapieno in cassa. Suvvia, come resistere? Grazie poi ad una strategia di comunicazione ben costruita, riesce sempre a sponsorizzare i suoi prodotti di punta presenti nel volantino ogni singola settimana. In quello che parte oggi ci sono delle vere chicche come i prodotti di Halloween per far contenti i piccini e un elettrodomestico che potrebbe cambiarvi la vita.

Lidl: friggitrice ad aria SilverCrest

Fidatevi, una volta acquistata una friggitrice ad aria, cucinare sarà semplicissimo. Ogni pietanza viene cotta in modo perfetto e si possono sperimentare tantissime ricette. La cottura ad aria permette poi di mantenere uno stile salutare, oltre ad essere incredibilmente efficiente e veloce. La temperatura è regolabile, così come il tempo: quando scoccherà il timer si spegnerà automaticamente. Se poi non siete proprio degli esperti, adorerete la presenza delle icone per cuocere cibo diverso in modo preimpostato.

Nel caso in cui vorreste acquistarne una, vi consigliamo la Friggitrice ad aria calda SilverCrest venduta da Lidl. La sua capacità è di ben 5,2 l. La temperatura può essere regolata partendo dai 60° fino ai 200° (vi basteranno data la potenza). Ha incluse due funzioni particolarmente utili: un timer con funzionalità delay e una modalità di mantenimento del calore per tenere il cibo ben caldo. I programmi preimpostati sono 10 e sul davanti è presente un comodissimo touch screen per la regolazione dei comandi. Può essere usata non solo per “friggere”, ma anche per arrostire o grigliare. Infine, la potenza è di 2150 W. Il costo a cui è venduta alla Lidl è davvero competitivo: soltanto 69,00 euro. Anche una semplice ricerca online fugace vi dimostrerà che questo è il miglior prezzo, soprattutto considerando tutte le caratteristiche.