WhatsApp consentirà l'uso di DUE account diversi su uno smartphone

Proprio durante la giornata di ieri Mark Zuckerberg ha annunciato che l’applicazione sta quasi per implementare una nuova funzionalità. WhatsApp potrà passare da un account ad un altro senza problemi e sullo stesso dispositivo, all’inizio solo per gli utenti Android.

Non ci sarà la necessità di utilizzare più dispositivi o di dover staccare il profilo principale per collegarne un altro. Questa novità è molto interessante e dovrebbe andare a semplificare la gestione delle chat, soprattutto per chi utilizza più account per esigenze di lavoro o semplicemente personali.

WhatsApp: arriva la possibilità di usare due account insieme sullo stesso smartphone

Non tutto però sarebbe così facile da gestire. All’interno dell’annuncio che parla della nuova funzione, è stato precisato che gli iscritti a WhatsApp dovranno comunque avere un numero di telefono ed una scheda Sim differente rispetto all’account primario. Per poter ricevere poi il codice monouso che WhatsApp di solito invia tramite SMS in questo caso per accedere al secondo account, dovrà esserci un secondo telefono con una Sim.

Una volta superato questo processo utile per la verifica, l’applicazione funzionerà con tutti e due gli account su un unico smartphone. Già nel 2021 era stata lanciata la funzione che concedeva agli utenti la funzione multi-dispositivo fino a 4 device.

Il processo di rinnovamento comunque si trova nel bel mezzo. Ci saranno diverse novità che arriveranno su WhatsApp per la felicità degli utenti, che ormai sanno di trovarsi dalla parte giusta della barricata. Qualcuno in passato nutriva dubbi su quale fosse l’applicazione migliore facendo un confronto con Telegram, ma oggi non c’è discussione che tenga.