Nella stagione autunnale non si fermano le occasione in casa TIM. Il provider italiano vuol continuare ad essere centrale nel campo della telefonia mobile e mette a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di tariffe molto vantaggiose, sia per le soglie di consumo che per i costi.

TIM, le grandi tariffe per il mese di ottobre Tra le grandi iniziative pensate da TIM, una soluzione di tutto vantaggio è certamente quella della Gold Pro. Gli abbonati che sottoscrivono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso chiunque, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto pari a 70 Giga per la navigazione internet, con 5G incluso. Il costo di rinnovo per questa tariffa sarà di 7,99 euro. Oltre alla Gold Pro, TIM assicura un’altra promozione con costo persino ridotto: la Steel Pro. Gli utenti che optano per questa tariffa si troveranno a pagare soltanto 6,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e ben 60 Giga per la connessione di rete, sempre con l’ausilio del 5G.