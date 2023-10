Xiaomi è una delle aziende cardine del mercato sia della telefonia mobile, che dei prodotti legati al mondo dei piccoli elettrodomestici. Su Amazon al giorno d’oggi è possibile acquistare praticamente tutto ciò che si vuole, ma in particolare è possibile trovare la Xiaomi Smart Air Fryer Pro, ovvero una friggitrice ad aria da 4 litri, ad uno dei prezzi più economici di sempre.

Il prodotto è caratterizzato dal classico design, con l’aggiunta di un piccolo pannello trasparente anteriore, che permette di vedere a tutti gli effetti il contenuto mentre è in fase di cottura. Una piccola chicca che punta a trasformarla quasi in un piccolo fornetto, capace di oscillare di temperatura tra 40 e 200 gradi centigradi, con controllo vocale e 24 ore di programmazione per il timer (così da poter programmare la cottura fino a un giorno prima della partenza).

Xiaomi, le offerte su Amazon sono folli

La friggitrice ad aria di Xiaomi vi attende su Amazon ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi anni, partendo da un listino di 115 euro, infatti, è stato applicato uno sconto del 22%, che l’ha portata a costare alla fine solamente 89 euro (trovate il link poco sotto). Tutto alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia legale di 24 mesi.

Molto interessante è la presenza di un comodissimo display OLED dal quale visualizzare tutte le informazioni di stato, ed allo stesso tempo apportare le modifiche necessarie per il controllo del dispositivo stesso.