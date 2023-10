Netflix è SUPER, queste serie TV sono assurde

Nell’ultimo periodo si sta discutendo tanto della possibilità che Netflix possa aumentare il prezzo dei suoi abbonamenti mensili, ma gli utenti si stanno concentrando su altro. Effettivamente ci sono in questo momento tantissimi contenuti disponibili da guardare tutti ed un fiato, sia nelle serie TV che nei film.

Come durante il periodo estivo, anche questo autunnale si sta dimostrando una vera miniera di produzioni. Ce ne sono molte che il colosso dello streaming ha lanciato in esclusiva, pronte ad essere guardate da chiunque in giro per il mondo. Se qualche serie TV in particolare è ritornata per stupire con una nuova nuova stagione, c’è anche quel contenuto che nessuno conosceva e che è diventato fin da subito uno dei preferiti.

Non per caso infatti la classifica attuale delle serie su Netflix è contraddistinta da titoli amatissimi in questo momento. Le persone infatti stanno avendo più volte l’imbarazzo della scelta su cosa guardare la sera sul divano di casa durante il tempo libero.

Netflix, ci sono 5 serie TV da non perdere: ecco la lista completa

Da un paio di settimane a questa parte il primo posto sembra essere totalmente monopolizzato. Ecco il ladro gentiluomo che proprio non scende dalla vetta: si tratta di Lupin.

A secondo posto c’è un’altra serie che da molti è stata già definita come un capolavoro. Si tratta de La caduta degli Usher. Al terzo posto resiste la serie che racconta la carriera di un campione del mondo del calcio del calibro di David Beckham.

Al quarto e al quinto posto si possono notare rispettivamente i nuovi episodi di Sex Education e la novità Pacto de Silencio – Oscuri Segreti.