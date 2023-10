ILIAD, tutto quello che devi sapere sulla rivoluzione delle nuove SIM

Iliad, l’operatore di telefonia mobile, ha recentemente introdotto una nuova versione della sua SIM Express, destinata al canale di distribuzione che include supermercati, negozi di elettronica e librerie. La novità più evidente è il packaging, che ora è bianco con un cerchio rosso al centro in cui è alloggiata la SIM card. Il messaggio “Scopri la trasparenza delle nostre offerte: scegli quella che preferisci e attiva questa SIM. Il costo mensile sarà uguale per sempre” è chiaramente visibile sulla parte inferiore della confezione, enfatizzando la trasparenza e la semplicità dell’offerta.

ILIAD: i costi e le varie tariffe

Una delle caratteristiche più interessanti delle nuove SIM Express è la flessibilità nella scelta del piano tariffario. Al costo di 9,99 euro, che rappresenta la tassa di attivazione, gli utenti possono selezionare il piano più adatto alle loro esigenze. Le opzioni includono vari piani dati come “Dati 300”, che offre 300 GB di internet e 13 GB di dati utilizzabili in Europa, e “Giga 150”, che include chiamate e messaggi illimitati, 150 GB di internet e 10 GB di dati in Europa. Altri piani come “Giga 100” e “Solo Voce” sono anch’essi disponibili, così come un’offerta per la connessione internet fibra fino a 5 Gb/s.

Per attivare la SIM, gli utenti devono seguire un processo di sottoscrizione online sul sito web di Iliad. È necessario effettuare una ricarica iniziale che copra il costo del primo mese del piano scelto. Questa ricarica può essere effettuata sia al momento dell’attivazione che successivamente, presso qualsiasi punto vendita Iliad o online. Durante il processo di attivazione, gli utenti dovranno inserire il numero seriale ICCID a 19 cifre e il codice PIN fornito al momento dell’acquisto.

Per coloro che hanno acquistato la versione precedente della SIM Express, con il packaging rosso, l’attivazione è ancora possibile attraverso una pagina dedicata sul sito di Iliad. Tuttavia, in questo caso, la scelta del piano non è disponibile e il costo del primo mese di servizio è già incluso nel prezzo di 9,99 euro.

Un altro aspetto importante da considerare è la necessità di verificare l’identità dell’utente durante il processo di attivazione. Questo viene fatto attraverso un sistema di video identificazione e l’inserimento di un documento d’identità valido.