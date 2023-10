Whatsapp, mancano solo 3 giorni all'addio definitivo

Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato che a partire dal 24 ottobre 2023, la popolare applicazione di messaggistica non sarà più disponibile su dispositivi Android con versioni del sistema operativo precedenti alla 5.0. Questa mossa rappresenta un passo significativo nella strategia di ottimizzazione e aggiornamento della piattaforma, e ha implicazioni dirette per gli utenti di dispositivi più datati, come il Samsung Galaxy S4 e il Galaxy Note 3.

Whatsapp: i dispositivi in pericolo

La decisione di Meta è stata presa in seguito a un’analisi dettagliata delle tendenze di utilizzo e delle esigenze di sicurezza. Secondo la società, i dispositivi con sistemi operativi obsoleti potrebbero non avere le patch di sicurezza più recenti o potrebbero non supportare le funzionalità più avanzate di WhatsApp, mettendo così a rischio la privacy e la sicurezza degli utenti.

Fino a questo momento, WhatsApp era compatibile con dispositivi Android dotati di sistema operativo 4.1 o superiore, iPhone con iOS 12 o successivo, e dispositivi KaiOS 2.5.0 o successivo, inclusi JioPhone e JioPhone 2. Tuttavia, con questo nuovo aggiornamento, gli utenti di dispositivi come il Galaxy S4 e il Galaxy Note 3 dovranno aggiornare i loro telefoni o passare a modelli più recenti per continuare a utilizzare l’applicazione.

È interessante notare che questa decisione non colpisce solo gli utenti di dispositivi Android più vecchi. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare due numeri WhatsApp sullo stesso telefono, questa funzionalità rimane disponibile e non è influenzata dall’ultimo aggiornamento. Tuttavia, è fondamentale che il dispositivo in uso soddisfi i nuovi requisiti di sistema per poter usufruire di questa e altre funzionalità avanzate offerte da WhatsApp.