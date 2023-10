I prezzi sono assolutamente folli da Lidl, con nuovi sconti speciali che puntano a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a dover sostenere, nel momento in cui decidono di recarsi presso uno dei tanti negozi del brand dislocati sul territorio nazionale. Da notare, appunto, che gli ordini non possono in nessun modo essere completati tramite l’e-commerce, proprio perché la tecnologia al momento non è acquistabile sul sito di Lidl.

Se volete risparmiare dovrete quindi recarvi personalmente presso il negozio designato, ricordando altresì che le scorte potrebbero essere limitate in numero, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima di quanto immaginiate, o comunque prima della scadenza dell’effettiva campagna promozionale.

Lidl, queste offerte sono da far perdere la testa a tutti

Ultime opportunità di acquisto, la promozione scadrà ufficialmente il 22 ottobre, per i tantissimi prodotti adatti al fai-da-te da Lidl, sono davvero innumerevoli i modelli Parkside che gli utenti si ritrovano a poter acquistare a prezzi fortemente più bassi del normale, o comunque di quanto le altre realtà sul territorio sono in grado di offrire.

Uno dei più interessanti resta senza dubbio il trapano a percussione scalpellatore, che con un buon set di punte incluse in confezione, ha comunque un prezzo finale di 59 euro. Non mancano all’appello innumerevoli accessori, come lampade da lavoro o fari LED ricaricabili, entrambi disponibili a 11 e 19 euro. Per maggiori informazioni rimandiamo alle pagine che trovate elencate nell’articolo.