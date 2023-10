Qualche giorno fa, l’operatore telefonico TIM aveva annunciato l’arrivo di alcuni aumenti per gli utenti di TIMVISION. Nel corso delle ultime ore, però, è stato confermato ufficialmente l’imminente arrivo di aumenti e rimodulazioni anche per alcune offerte di rete fissa dell’operatore. Sembra che questi aumenti saranno introdotti tra circa un mese e mezzo, ovvero a dicembre 2023. Vediamo qui di seguito quello che è stato comunicato dall’operatore.

TIM, l’operatore annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico TIM ha confermato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune sue offerte di rete fissa. Nello specifico, questi aumenti saranno introdotti a partire dal 1 dicembre 2023. Ci troveremo di fronte a delle rimodulazioni di un certo spessore. Il costo di alcune offerte, infatti, subirà un aumento compreso fra 1,99 euro e 5,40 euro.

Gli utenti coinvolti, comunque, hanno ricevuto apposita comunicazione nella fattura relativa alla linea fissa di ottobre 2023. Come di consueto in questi casi, gli utenti non saranno costretti ad accettare questi aumenti. Sarà infatti possibile esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto e sarà possibile passare ad un altro operatore telefonico.

Tutto questo sarà possibile senza alcun costo di penale e di disattivazione soltanto se si effettuerà apposita comunicazione all’operatore entro il 31 dicembre 2023. Per effettuare questa comunicazione, gli utenti potranno decidere di inviare una pec all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it. In alternativa, gli utenti potranno recarsi presso i negozi fisici dell’operatore o anche inviando una comunicazione scritta all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (ROMA).