YouTube ha annunciato con un post sul suo blog ufficiale l’arrivo di novità grafiche e funzionali che saranno presto disponibili sia per l’applicazione che sul sito web. Gli sviluppatori della piattaforma hanno studiato attentamente i feedback degli spettatori e dei creatori per capire bene quali fossero le esigenze degli utenti.

Le aggiunte e i rinnovi riguarderanno le scorciatoie, gli strumenti e altre funzioni disponibili durante la visione dei video. Inoltre, sarà anche implementato lo strumento di ricerca e migliorata l’interfaccia grafica.

Le novità di Youtube

L’anno scorso YouTube già aveva lanciato un design più all’avanguardia che ha permesso agli spettatori di immergersi totalmente nei contenuti durante la visione. Quello è stato soltanto il primo passo comprendente un progetto più grande per cambiare drasticamente la piattaforma.

Una delle novità è la funzione Volume Stabile, che permette all’utente di poter guardare i video con un ascolto migliore. Gli utenti potranno anche accedere più facilmente all’opzione di aumento della velocità di riproduzione tenendo premuto un qualsiasi punto sul lettore. Nel caso in cui volessero poi cercare direttamente un punto specifico del video, le anteprime poste nella parte inferiore verranno rese più grandi e quindi più visibili. In arrivo vi e anche il Blocco Schermo per evitare che i tocchi accidentali interrompano la visualizzazione.

Nell’applicazione verrà aggiunta la sezione “Tu” che sostituirà la Raccolta. Come per Google, anche su YouTube si potrà cercare una canzone semplicemente canticchiandola. Per dare un tocco di vitalità in più ci saranno anche nuove animazioni disponibili sia nell’applicazione che sul web. Queste sono riferite alle reazioni per dare un parere su un determinato creatore. Quando infatti ci si iscriverà al canale o si metterà mi piace partiranno delle animazioni di festa. Ultimo aggiornamento riguarda l’introduzione di una funzionalità per le smart tv. Essa consisterà nel raggruppare i dettagli del video all’interno di un menu poste in verticale che consentirà l’accesso immediato ai commenti, alla descrizione, hai capitoli del video e al pulsante per iscriversi al canale.