Durante il 2023, che tra poco si appresta a concludersi, sono stati tanti i rilasci avvenuti nel mondo della telefonia. Alcuni modelli, più di altri, hanno catturato l’attenzione del pubblico e sono stati dichiarati come gli smartphone più venduti dell’anno. Siete curiosi di scoprire quali sono i cellulari entrati in classifica?

Secondo i dati attuali, disponibili in rete, non ci sono state grandi sorprese stilando questa classifica. Nel corso dell’anno, già dai primi dati esaminati era stato evidente come ci fosse stato un vero e proprio testa a testa? Tra chi? Beh ovvio, tra Apple e Samsung. I due colossi della telefonia continuano a mantenere viva l’attenzione del proprio pubblico mondiale e si giocano il ruolo di azienda che ha venduto più smartphone negli ultimi 12 mesi. Nonostante un calo generalizzato delle vendite nel settore della telefonia, infatti, lo scontro tra le due società ha continuato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.

TOP TEN degli smartphone più venduti

Il calo delle vendite è attualmente stabile intorno al 9% rispetto allo scorso anno, ma questa percentuale non sembra aver influito particolarmente sulle vendite di Samsung e Apple che occupano tutte le dieci posizioni della classifica. Esatto, nella lista non sono presenti altri produttori di telefonia, e ad essere onesti la cosa non ci sorprende. Oltre alla rinomata forza dei due brand bisogna tenere a mente anche l’apprezzamento generale che il pubblico mondiale ha sempre dimostrato e continua a dimostrare verso le due aziende da top di gamma.

I dati presentati si basano su informazioni aggiornate al Q2 2023 e si fermano al secondo trimestre dell’anno in corso. Dunque, vediamo come si sono distribuiti i modelli Apple e Samsun all’interno della Top Ten:

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A34

Considerazioni sulla classifica

Leggendo questa classifica è evidente a cosa pensa il pubblico quando si parla di smartphone premium. Non ci sono dubbi sul fatto che le due aziende siano considerate superiore a tutte le altre. Anche se, sempre secondo i dati riportati, è possibile capire che tra i due brand è ancora presente una prevalenza di utenti che fanno riferimento ad Apple quando hanno bisogno di un nuovo smartphone per sostituire quello precedente. Nonostante questo, però, i top di gamma Samsung sono particolarmente apprezzati per quanto riguarda il loro rapporto tra qualità e prezzo. Tra quest’ultimi a spopolare è sicuramente il Galaxy S23 Ultra considerato da molti il miglior smartphone Android sulla piazza nel mercato della telefonia.

La classifica però non è ancora definitiva. Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno e le cose potrebbero ancora cambiare. Non ci resta che aspetta e scoprire cosa accadrà.