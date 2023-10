In questa nuova settimana, il colosso nipponico Sony ha deciso di anticipare i tempi, proponendo su PlayStation Store dei nuovi sconti e promozioni dedicati alla festività di Halloween che si terrà a fine mese. Anche in questo caso, l’azienda sta proponendo delle occasioni davvero interessanti e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi videogiochi proprio inerenti all’horror.

PlayStation Store, arrivano nuovi sconti e promozioni per Halloween

A fine mese si terrà la festività di Halloween e per questo motivo il colosso nipponico Sony ha già deciso di proporre degli sconti e promozioni adatte. Come già detto in apertura, infatti, gli utenti potranno ora accedere a numerosi videogiochi inerenti al mondo della paura e dell’horror ad un prezzo super interessante.

Tra questi, sono proposti numerosi giochi noti come ad esempio Batman Arkham Knight e diversi titoli della saga di Resident Evil. Il primo di questi, in particolare, è al momento proposto sullo store ad un prezzo di soli 6,99 euro contro il suo prezzo iniziale di 49,99 euro, grazie allo sconto dell’86%. È poi disponibile in sconto il videogioco Resident Evil 2. Quest’ultimo è disponibile ad appena 9,99 euro, grazie allo sconto del 75%.

Sempre con uno sconto del 75% troviamo poi sempre a tema Halloween anche il videogioco The Walking Dead : The Telltale Definitive Series. Gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di 12,49 euro, contro il suo prezzo iniziale di 49,99 euro. Questi sono solo alcuni esempi dei fantastici sconti che sta proponendo in questi giorni Sony. Vi ricordiamo comunque che gli utenti avranno parecchio tempo, dato che gli sconti saranno validi fino al 2 novembre 2023.