In questi giorni sulla piattaforma di e-commerce Amazon potrete acquistare un sistema di ben 4 pannelli solari ad un prezzo molto interessante.

Il sistema include 4 pannelli solari monocristallini da 120 W con un controller di carica intelligente da 60 A, un inverter a onda sinusoidale pura da 1100 W, due batterie al litio da 100 Ah e accessori di montaggio che consentono una facile installazione. Scopriamo i dettagli ed il prezzo.

Amazon: sistema con 4 pannelli solari ad un prezzo top

Questo sistema può generare 2kWh al giorno in pieno sole. Il telaio in alluminio resistente alla corrosione è perfetto per l’uso esterno, consentendo ai pannelli di durare per decenni e resistere ai forti venti (2400 Pa) e ai carichi di neve (5400 Pa).

Le batterie al litio possono essere ricaricate oltre 3000 volte e mantengono l’80% della loro capacità dopo più di 3000 cicli profondi. La durata è oltre 8 volte quella delle batterie al piombo che in genere durano solo 300-400 cicli. Inverter solare da 1100 W DC 12V a AC 220V, l’uscita a onda sinusoidale pura corrisponde alla tensione domestica ed è adatta per la maggior parte dei dispositivi, come microonde, caffettiera, TV, frigorifero, congelatore, pompa dell’acqua, ecc. Protegge la vita di questi dispositivi senza inquinamento elettromagnetico.

Il produttore offre inoltre una garanzia di un anno con un servizio clienti molto efficiente, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Seguendo questo link il kit potrà essere vostro per soli 999.99 euro.