Il futuro è qui, e il red carpet della tecnologia è steso davanti a noi. Presso la Casa delle tecnologie emergenti di Csi Piemonte, si è spiegata l’opportunità di fare un vero e proprio tour tra le applicazioni high-tech più innovative del momento, offrendo una panoramica di quello che potrebbe essere il futuro prossimo in termini di robotica, intelligenza artificiale e macchine intelligenti.

Le due principali star dell’evento sono sicuramente state il software per le scenografie e l’assistente virtuale LIS:

Software per scenografie cinematografiche: una delle applicazioni che ha destato maggiore interesse è stata senza dubbio il software in grado di generare scenografie cinematografiche. Questo strumento utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare script e storie, proponendo scenografie ideali basate sui contenuti proposti dall’utente. Questa tecnologia può ridurre i tempi di pre-produzione e offrire ai registi una gamma di opzioni visive da cui trarre ispirazione;

Assistente virtuale LIS (Lingua dei Segni): questa tecnologia nasce per lavorare per uno scenario più inclusivo. L’inclusività è una delle parole chiave quando si parla di nuove tecnologie e l’assistente virtuale in grado di comunicare attraverso la Lingua dei Segni ne è la prova tangibile. Questa applicazione permette anche a persone sorde di comunicare facilmente con macchine e dispositivi, rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico ancora più ampio. L’assistente non solo “traduce” il linguaggio parlato in segni, ma può anche rispondere in modo appropriato a determinate domande o comandi.

Robot e macchine per il futuro

Oltre a queste due innovazioni tecnologiche, sono stati presentati anche altri interessanti prototipi. Tra questi troviamo:

Robot domestici che possono aiutare nelle faccende quotidiane, offrendo un sostegno anche in mansioni specifiche come ad esempio cucinare o pulire e in caso di necessità è in grado anche di chiamare aiuto;

Interfacce cerebro-computer che permettono una comunicazione diretta tra il cervello umano e le macchine, aprendo la porta a possibilità come il controllo totale dei propri dispositivi;

Tecniche di realtà aumentata e virtuale utilizzate per l’istruzione, l’addestramento, o semplicemente per il divertimento, offrendo esperienze immersive;

Piattaforma per la creazione di musica (Occupy AI) che permette tramite Sonic PI e ChatGPT di generare musica in tempo reale così da trasformare il proprio computer in uno strumento musicale senza la necessità di installare basi di programmazione.

In conclusione, la Casa delle tecnologie emergenti di Csi Piemonte ha offerto una panoramica affascinante di quello che il futuro potrebbe riservarci. Un futuro dove l’interazione tra uomo e macchina diventa sempre più stretta, dove le barriere vengono abbattute e dove la tecnologia serve, in primo luogo, a migliorare la qualità della nostra vita quotidiana. Con queste premesse non possiamo fare a meno di essere emozionati all’idea di cosa ci riserva il domani.