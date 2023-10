L’emergenza per i costi della benzina e del diesel è sempre più alta. Dopo un estate particolarmente calda su questo fronte, con gli italiani che hanno speso molti euro in più per i loro viaggi e per le loro vacanze, i prezzi dei principali carburanti non accennano a diminuire. Sono molti, a tal proposito, gli esperti che tornano ad insistere sulla necessità di un cambio di prospettiva della comunità verso la mobilità sostenibile.

Benzina e diesel, confermato lo stop delle auto entro il 2035

Quello della mobilità sostenibile rappresenta uno dei punti propedeutici dell’Unione Europea per le prossime settimane. La comunità europea ha già stabilito una precisa road map per realizzare il progetto della transizione ecologica nel corso degli anni a venire, con una progressiva diminuzione delle auto a benzina e diesel.

La data che i cittadini e le imprese devono tenere bene a mente è quella del 2035. Proprio entro quest’anno, infatti, saranno completamente eliminate le immatricolazioni per veicoli che prevedono emissioni di CO2.

In attesa del 2035, intanto, i Paesi membri dell’UE dovranno sempre più favorire la mobilità sostenibile anche con incentivi verso i cittadini finalizzati all’acquisto di vetture con motori elettrici o ibridi. Anche le aziende dovrebbero ricevere nei prossimi mesi importanti incentivi per un cambio della produzione industriale verso veicoli non inquinanti.

Un ruolo forte sarà svolto infine anche dalla tecnologia. Nel percorso verso la mobilità sostenibile, sarà determinante lo studio e la ricerca di nuove tipologie di carburante green alternative a benzina e diesel. Ad esempio, negli anni prossimi sarà sviluppata sempre più una miscela basata sulla sintesi dell’idrogeno.