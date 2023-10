Aggiornamenti numerosi sono stati programmati dagli sviluppatori di WhatsApp nelle precedenti settimane. Un bilancio di quest’ultimo periodo per la piattaforma di messaggistica prevede la necessaria menzione di upgrade certamente rilevanti come il tool per l’accesso su più dispositivi per uno stesso profilo e la funzione che consente di modificare messaggi già inviati.

In linea di massima, per il lancio di questi aggiornamenti gli sviluppatori di WhatsApp hanno seguito le numerose richieste del pubblico. Proprio sulla base di una storica richiesta degli utenti è arrivata un’ulteriore rilevante novità per le foto.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Finalmente WhatsApp va a fissare uno dei suoi punti critici del passato e consente agli iscritti di inviare file multimediali in alta definizione. Attraverso gli ultimo upgrade della piattaforma, infatti, gli utenti saranno in grado di inviare immagini e filmati senza perdere la loro qualità originale.

Per inviare una foto o un video in HD gli utenti dovranno attivare l’apposita funzione per la condivisione dei file in alta qualità che si troverà nel menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. Attivata questa funzione, WhatsApp non andrà più ad applicare di default il suo algoritmo per modificare la qualità delle immagini e dei video condivisi in chat.

Ovviamente per questo upgrade c’è da fare una sottolineatura importante. Come previsto anche da altri servizi di messaggistica, gli utenti che invieranno, su Android e su iPhone di ultima generazione, file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per il device.