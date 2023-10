Gli utenti di tutta Italia possono godere della totale esenzione dal pagamento del bollo auto e del canone Rai, rispettando determinati requisiti, in questo modo è facile ridurre il gettito fiscale dovuto allo Stato italiano, andando a tutti gli effetti ad accorciare le distanze in termini di pagamento complessivo di imposte.

Il bollo auto è la tassa di possesso di un veicolo targato su strada, che gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano costretti a versare annualmente, con valore differente in relazione alla potenza del mezzo stesso. E’ una tassa regionale dalla quale è difficile sfuggire, se non nel caso dell’acquisto di un’auto elettrica; solo in questo modo si avrà diritto a ricevere l’esenzione per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 (nelle regioni Piemonte e Lombardia invece è illimitato).

Bollo auto e canone Rai, come avere la totale esenzione

Per quanto riguarda il canone Rai, la situazione è leggermente diversa, infatti si tratta della tassa di possesso di un apparecchio televisivo, e come tale deve essere pagata annualmente a rate, per un valore complessivo di 90 euro (dal 2024 diventano 70 euro). Gli utenti che vogliono avere l’esenzione possono essere over75 con un reddito annuo di tutta la famiglia inferiore a 8000 euro, oppure semplicemente non devono possedere un televisore. In questo secondo caso dovranno presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e di conseguenza avranno pieno diritto a ricevere l’esenzione stessa.