L’offerta di Fastweb Mobile vuole rappresentare il giusto punto di partenza per gli utenti che oggi sono alla ricerca della migliore occasione per riuscire a ripartire con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, e la possibilità comunque di mettere le mani su giga e minuti senza spendere poi così tanto.

La promozione di cui discuteremo nel nostro articolo è da ritenersi valida per tutti coloro che vogliono effettuare portabilità da un qualsiasi numero di telefono, ma anche da coloro che al contrario sono pronti ad attivare una SIM con nuova numerazione. La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, e prevede la consegna a domicilio gratuita, senza costi aggiuntivi se non inerenti alla prima ricarica.

Fastweb Mobile, la promozione incanta gli utenti

Le chances di risparmio trovano pieno appoggio nella promozione di Fastweb Mobile che oggi costa solamente 7,95 euro al mese per sempre, con addebito automatico sul credito residuo della SIM che l’utente va ad acquistare in fase di attivazione. All’interno dell’offerta è possibile trovare a tutti gli effetti un bundle molto completo, privato solamente degli SMS, che al momento non risultano essere inclusi; infatti sarà possibile godere di 150 giga di internet alla massima velocità, passando poi per minuti illimitati che potranno essere utilizzati senza problemi verso tutti.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la navigazione è prevista in 5G, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari alla massima velocità effettivamente raggiungibile dall’utente finale.